Более 100 гостей из разных уголков Беларуси посетили проект "Вяртанне да тэатральных вытокаў"

Несвиж на два дня превратился в импровизированную театральную площадку. Ежегодный проект "Вяртанне да тэатральных вытокаў" в пятый раз собрал ценителей камерных постановок. В двухдневную афишу вошли две комедии "Верная жена" Моэма и "Выпьем за любовь" по пьесе Щеглова.

"У Нясвіжы, як у Парыжы" - так говорят местные, ведь именно этот уютный городок по стечению многовековой истории стал колыбелью театральной жизни Беларуси. Не случайно ежегодный творческий проект "Вяртанне да тэатральных вытокаў" прописался в резиденции могущественного рода Радзивиллов. Почти 300 лет назад княгиней Урсулой Радзивилл здесь был создан один из первых театров на территории страны. Сегодня Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театра стремится быть истинным преемником традиций многовековой культуры.

Впервые инициатива "Вяртанне да тэатральных вытокаў" стартовала в июле 2021 года. Приобщиться к большому действу приезжают люди не только из разных уголков Беларуси, но и гости из зарубежья. Формат оpen air с театральным колоритом в 2025 году собрал более 100 человек.

Евгений Волобоев, режиссер-постановщик спектакля "Верная жена":

"У нас репертуар разнообразный. Но пока на сегодняшний день мы держим одну тему, которая является самой интересной, это взаимоотношения между людьми".

Уже 75 лет Заслуженный любительский коллектив Беларуси открывает Несвижу панораму театрального искусства. От профессионального тут только сцена, но и та сымпровизирована. В труппе есть десятки актеров разных возрастов и профессий. На сцене находятся врачи, экономисты и даже индивидуальные предприниматели. Однако к своей роли и актерскому мастерству отношение вовсе не любительское - все по-настоящему.

Леонид Будник, актер Заслуженного любительского коллектива Беларуси театра имени У. Радзивилл:

"В театре я уже с 2008 года. Это приличное время, мы очень много отыграли. Был интерес попробовать себя, потому что это новый опыт, отвлечение от дурных мыслей. Интересно всегда было примерить как-то чужую шкуру. Честно скажу, что иногда потом этот опыт в жизни пригождался".

Сегодня стародавний Несвиж отвечает на вечные вопросы: "Мстить или не мстить, простить или не простить". Английская чопорность уступает на этот раз место буйству эмоций и высокому градусу настроения. Весело, ярко и красочно - таковы главные правила спектакля "Верная жена". В репертуаре Заслуженного любительского коллектива Беларуси театра имени Урсулы Радзивилл постановка находится уже более 15 лет.