Орбан: Угроза третьей мировой войны продолжает возрастать

Угроза третьей мировой войны продолжает возрастать, и международное сообщество должно сделать все возможное для ее предотвращения. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

В доказательство этого он привел результаты опросов в 6 крупных странах, граждане которых считают угрозу новой мировой войны вполне реальной.

"Судя по тому, что я вижу в международной политике, весь мир ощущает холодное предчувствие войны. Должен сказать, что за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть. Некоторые исследования по Европе показывают, что на вопрос о том, разразится ли третья мировая война через 5-10 лет, положительно ответили французы - 55 % респондентов, испанцы - 50 %, итальянцы - 46 %, американцы - 45 %, британцы - 41 %, немцы - 41 %", - отметил Виктор Орбан.