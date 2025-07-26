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В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человек
Автор:Редакция news.by
В Японии из-за схода оползня в горах оказались заблокированными 300 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de64f3f-718f-4e5d-a449-2306fb48292f/conversions/201f290a-c7da-442e-a20f-c5ad282628a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de64f3f-718f-4e5d-a449-2306fb48292f/conversions/201f290a-c7da-442e-a20f-c5ad282628a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de64f3f-718f-4e5d-a449-2306fb48292f/conversions/201f290a-c7da-442e-a20f-c5ad282628a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de64f3f-718f-4e5d-a449-2306fb48292f/conversions/201f290a-c7da-442e-a20f-c5ad282628a6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оползень заблокировал в горном массиве префектуры Сидзуока около 300 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.
В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.
Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.