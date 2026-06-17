Глава АБФФ проинформировал ФИФА и УЕФА об ударе по автобусу с юными футболистами

Белорусская федерация футбола уведомила глав ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На данный момент идет сбор всей имеющейся информации.

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:

"Мы держим ситуацию на особом контроле. Уже связались с коллегами из ФИФА и УЕФА и официально проинформировали руководство международных организаций о данном инциденте. Мы осуждаем подобную агрессию. Другая информация будет доступна позднее".

Отметим, что глава ассоциации Евгений Булойчик и генеральный секретарь Владимир Вертелко сейчас возвращаются с саммита ФИФА.