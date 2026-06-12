Недавно Владимир Зеленский активизировался в отношении Беларуси и Президента Александра Лукашенко и постоянно пытается его вызвать на словесную дуэль. Кто заинтересован в том, чтобы ввести Беларусь в военные действия, поделился мнением в "Актуальном интервью" Дмитрий Василец, глава украинской партии "Держава".

По его словам, эта история существует еще с 2020 года, потому что те силы, которые пытались организовать госпереворот на территории Беларуси руками самих же белорусов, сейчас финансируют и Зеленского, и различные "якобы белорусские" подразделения, которые сейчас проходят боевую подготовку фактически на украинской территории. "Я с болью смотрю на то, как развивается ситуация в Беларуси, потому что понимаю, что попытка цветного переворота будет еще раз", - подчеркнул Дмитрий Василец.

Ключевым фактором в этих процессах он назвал контроль над информационным пространством. Корпорация Google и видеохостинг YouTube являются самым главным информационным рупором Соединенных Штатов, который имеет максимально жесткую цензуру. В пример он привел удаление белорусских СМИ с YouTube. "Возврат информационного суверенитета сейчас для Беларуси должен быть базовым приоритетом", - сказал политик.

Он отметил, что не случайно в Российской Федерации заблокировали и западные социальные сети, и видеохостинг. "В Кремле поняли, что если оставить все как есть, то фактически людей будут держать в натовском информационном пузыре", - отметил глава украинской партии.