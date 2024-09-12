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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 18.09.2024
Лукашенко: Мы знаем обо всех замыслах, ничего у них не получится. Наталья Эйсмонт о резонансных заявлениях Президента. "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" - неизвестные подробности попытки радикалов устранить Президента Беларуси. Маркевич: Эскалация на белорусской границе соответствует интересам Белого дома
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