У двух белорусских банков в выходные не будут работать сервисы. Запасайтесь наличкой!

Желательно иметь при себе наличные. Два белорусских банка сообщили о проведении технологических работ в выходные. В связи с этим многие сервисы могут быть недоступны.

Беларусбанк объявил о проведении техработ в период с 23:00 26 июля до 07:00 27 июля.

У БСБ-банка работы тоже пройдут в ночь на воскресенье, а именно с 01:50 до 07:00 воскресенья 27 июля.

Банк переходит на новое программное обеспечение. В это время будет приостановлена работа платежных карт, терминального оборудования и банкоматов.