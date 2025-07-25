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У двух белорусских банков в выходные не будут работать сервисы. Запасайтесь наличкой!
Автор:Редакция news.by
У двух белорусских банков в выходные не будут работать сервисы. Запасайтесь наличкой!news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d1b246-095b-4988-ba74-e5d9dc8078f7/conversions/c3c3b6f0-4cd4-4e8f-948c-d30c46e00ead-xl-___webp_1920.webp 1920w
Желательно иметь при себе наличные. Два белорусских банка сообщили о проведении технологических работ в выходные. В связи с этим многие сервисы могут быть недоступны.
Беларусбанк объявил о проведении техработ в период с 23:00 26 июля до 07:00 27 июля.
У БСБ-банка работы тоже пройдут в ночь на воскресенье, а именно с 01:50 до 07:00 воскресенья 27 июля.
Банк переходит на новое программное обеспечение. В это время будет приостановлена работа платежных карт, терминального оборудования и банкоматов.
Банки советуют заранее совершить необходимые платежи, осуществить необходимые переводы по картам и на всякий случай иметь при себе наличные для комфортных расчетов.