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Яркая водная феерия и плац-концерт. В Минске масштабно празднуют День пожарной службы
День пожарной службы отмечают в Минске. В парке Горького насыщенная программа. Стартовали мероприятия с возложения цветов от руководства МЧС и Администрации Президента на площади Победы.
Утро для многих спасателей началось с возложения цветов к монументу Победы в честь своего профессионального праздника. Это уже традиция - дань истории, а после - гуляния.
И немного об истории МЧС Беларуси
История наших огнеборцев началась еще в конце 15-го века. Был утвержден состав команды - всего 51 человек. Эта дата и стала знаковой.
За годы структура серьезно изменилась. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Каждый пожар и любая чрезвычайная ситуация уникальны.
Для такой работы нужно обладать большим спектром знаний, которые спасатели получают на службе и в единственном профильном вузе - Университете гражданской защиты. Высокий профессионализм позволяет нашим спасателям ежегодно спасать тысячи жизней.
Спасателей поздравил с праздником первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский вручил своим подчиненным награды и новые звания.
В парке Горького представлена обучающая развлекательная программа. Наши спасатели и празднуют, и проводят профилактику.