Яркая водная феерия и плац-концерт. В Минске масштабно празднуют День пожарной службы

День пожарной службы отмечают в Минске. В парке Горького насыщенная программа. Стартовали мероприятия с возложения цветов от руководства МЧС и Администрации Президента на площади Победы.

Утро для многих спасателей началось с возложения цветов к монументу Победы в честь своего профессионального праздника. Это уже традиция - дань истории, а после - гуляния.

И немного об истории МЧС Беларуси

История наших огнеборцев началась еще в конце 15-го века. Был утвержден состав команды - всего 51 человек. Эта дата и стала знаковой.





За годы структура серьезно изменилась. Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Каждый пожар и любая чрезвычайная ситуация уникальны.



Для такой работы нужно обладать большим спектром знаний, которые спасатели получают на службе и в единственном профильном вузе - Университете гражданской защиты. Высокий профессионализм позволяет нашим спасателям ежегодно спасать тысячи жизней.

Белорусские спасатели на площади Победы в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6898709c-de4c-4fb0-985a-da023accb221/conversions/8494ac19-e40b-4e22-86f2-77266813d35c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6898709c-de4c-4fb0-985a-da023accb221/conversions/8494ac19-e40b-4e22-86f2-77266813d35c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6898709c-de4c-4fb0-985a-da023accb221/conversions/8494ac19-e40b-4e22-86f2-77266813d35c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6898709c-de4c-4fb0-985a-da023accb221/conversions/8494ac19-e40b-4e22-86f2-77266813d35c-xl-___webp_1920.webp 1920w Белорусские спасатели на площади Победы в Минске

Спасателей поздравил с праздником первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский вручил своим подчиненным награды и новые звания.