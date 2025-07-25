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В Украине четвертый день идут митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП
В Украине четвертый день идут митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП. Накануне вечером тысячи людей собрались в Киеве, Днепре, Львове и других крупных городах страны, чтобы выразить свое несогласие с попытками Зеленского взять под свой полный контроль антикоррупционные следственные структуры.
Офис президента, как будто, на днях сдал назад, это случилось после того, как захват властями НАБУ осудили власти ЕС и США. В западных газетах началась массированная кампания, направленная против Зеленского.
Однако выяснилось, что официальный Киев сдаваться не намерен. Зеленский лишь пытается выиграть время. Во-первых, в новом законе о НАБУ содержится пункт об аттестации государством сотрудников бюро - это, фактически, ставит их под контроль офиса президента.
Вдобавок новый закон, который якобы возвращает антикоррупционным структурам независимость, отказываются принимать депутаты Верховной рады, они уверяют, что НАБУ угрожает им преследованием.
Так или иначе, протесты против действий Зеленского вряд ли скоро прекратятся - украинцы прекрасно видят, что отступление коррупционеров является временным и притворным.