В Украине четвертый день идут митинги из-за действий Зеленского против НАБУ и САП. Накануне вечером тысячи людей собрались в Киеве, Днепре, Львове и других крупных городах страны, чтобы выразить свое несогласие с попытками Зеленского взять под свой полный контроль антикоррупционные следственные структуры.

Офис президента, как будто, на днях сдал назад, это случилось после того, как захват властями НАБУ осудили власти ЕС и США. В западных газетах началась массированная кампания, направленная против Зеленского.

Однако выяснилось, что официальный Киев сдаваться не намерен. Зеленский лишь пытается выиграть время. Во-первых, в новом законе о НАБУ содержится пункт об аттестации государством сотрудников бюро - это, фактически, ставит их под контроль офиса президента.

Вдобавок новый закон, который якобы возвращает антикоррупционным структурам независимость, отказываются принимать депутаты Верховной рады, они уверяют, что НАБУ угрожает им преследованием.