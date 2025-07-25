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По меньшей мере 13 человек погибли, более 70 ранены в Камбодже из-за атак Таиланда
По меньшей мере 13 камбоджийцев погибли и более 70 получили ранения в результате атаки армии Таиланда на приграничную провинцию Поусат. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сведения газеты Khmer Times.
Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат на пресс-конференции в Пномпене заявила, что 13 камбоджийских граждан, из которых пять военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, были убиты в результате атаки тайских вооруженных сил 26 июля рано утром в провинции Поусат. Она добавила, что 21 солдат камбоджийской армии и 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести во время штурма, который сопровождался массированным артиллерийским огнем со стороны Таиланда.
По словам Мали Сочхеат, в ответ на продолжающуюся третий день эскалацию боевых действий на границе между Камбоджей и Таиландом камбоджийские власти эвакуировали более 35,8 тыс. мирных жителей из районов повышенного риска в провинциях Прэахвихеар, Оддар-Миенчей и Поусат.
Министерство нацобороны Камбоджи также обвинило тайских военных в нарушении международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, в совершении неизбирательных нападений на гражданское население, бомбардировках деревень и священных мест, в использовании запрещенных кассетных боеприпасов.
Мирный житель Камбоджи около разрушенного дома
Мирный житель Камбоджи около разрушенного дома