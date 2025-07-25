По меньшей мере 13 человек погибли, более 70 ранены в Камбодже из-за атак Таиланда

Житель Камбоджи у разрушенного дома / Фото ТК "Звезда" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126331d-96b8-4a01-869c-cb683aba7a88/conversions/c3d4882b-a0c3-4187-8245-35e60349b06e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126331d-96b8-4a01-869c-cb683aba7a88/conversions/c3d4882b-a0c3-4187-8245-35e60349b06e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126331d-96b8-4a01-869c-cb683aba7a88/conversions/c3d4882b-a0c3-4187-8245-35e60349b06e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126331d-96b8-4a01-869c-cb683aba7a88/conversions/c3d4882b-a0c3-4187-8245-35e60349b06e-xl-___webp_1920.webp 1920w Житель Камбоджи у разрушенного дома / Фото ТК "Звезда"

По меньшей мере 13 камбоджийцев погибли и более 70 получили ранения в результате атаки армии Таиланда на приграничную провинцию Поусат. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сведения газеты Khmer Times.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат на пресс-конференции в Пномпене заявила, что 13 камбоджийских граждан, из которых пять военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, были убиты в результате атаки тайских вооруженных сил 26 июля рано утром в провинции Поусат. Она добавила, что 21 солдат камбоджийской армии и 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести во время штурма, который сопровождался массированным артиллерийским огнем со стороны Таиланда.

По словам Мали Сочхеат, в ответ на продолжающуюся третий день эскалацию боевых действий на границе между Камбоджей и Таиландом камбоджийские власти эвакуировали более 35,8 тыс. мирных жителей из районов повышенного риска в провинциях Прэахвихеар, Оддар-Миенчей и Поусат.