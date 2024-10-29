"Голосуем за будущее". Молдаване голосуют на выборах президента своей страны в посольстве в Минске

Беларусь - универсальная площадка для диалога, мира и голоса людей.

3 ноября в Минск приехали молдаване из России, чтобы отстоять свою гражданскую позицию. В их родной стране проходят выборы президента. Однако принять участие в голосовании оказалось сложно. В России открыли всего два участка, а молдаван там полмиллиона.

Весь день у посольства Молдовы в Минске работали журналисты "Первого информационного".

Молдаване в Минске

Несмотря на холод, с танцами, песнями и хорошим настроением проходит в Минске голосование на втором этапе выборов президента Молдовы.

Столица Беларуси стала для молдаван, проживающих в России, едва ли не единственной возможностью спасти свои голоса, чтобы они не были украдены Западом. Нынешнее правительство страны постаралось сделать все, чтобы лишить полумиллионную диаспору в России возможности принять участие в определении будущего своей Родины. Но люди не растерялись, за свой счет приехали голосовать в Беларусь.

Голосующие делятся эмоциями:

"Молдавия сейчас находится в сложной политической ситуации, нужно ее спасать. С Украиной мы видели, как это произошло. Давайте не допустим того же и проголосуем, сделаем правильный выбор за будущее нашей страны. Это первая моя поездка в Минск. Впечатления замечательные. Очень красивый, чистый, аккуратный город. Лидер этой страны явно демонстрируют, как нужно стремиться и развивать свое государство".

"Когда я услышала, что можно приехать в Минск, я сразу поняла, что еду. Мама, подруга тоже тут".

При этом на нынешних выборах в Молдове внедрили пилотный проект голосования по почте. Вот только такую возможность получили граждане, находящиеся в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии. Но не в России. Молдаван в этой стране Кишинев фактически отрезал от голосования, открыв лишь два участка с лимитом в 10 тысяч бюллетеней.

Молдаване рассказывают:

"Очень печально, что ЦИК Молдовы выделил так мало избирательных участков в России. Приходится и в Беларусь приезжать голосовать, заодно и путешествовать, посмотреть прекрасный город".

"Почему не голосовали в Москве? Потому что там очень много народу, очень большая очередь. Поэтому мы решили, что нам более комфортно будет в Минске. Мы приехали, сразу проголосовали, даже нас накормили, спасибо, согрели".

"Голосуем за будущее и процветающую нашу Молдову".

"За нашу солнечную Молдавию пришли голосовать. Призываем всех прийти на выборы, чтобы наши голоса были услышаны".

Атмосфера на избирательном участке дружеская, как и полагается братским народам. Много улыбок и живого общения. Проголосовав, за стаканчиком горячего чая люди делятся своими эмоциями и впечатлениями, общаются с белорусами и заводят новые контакты. Доброжелательная обстановка располагает к разговорам и наболевшим.

Молдаванка из России поделилась эмоциями:

"Спасибо большое Беларуси, что нам предоставили такой шанс и такую возможность проголосовать. Спасибо огромное! Наших людей, проживающих в Российской Федерации, довели до такого, что люди не могут голосовать. Ужасные очереди. Допустим, мне вчера даже были угрозы, чтобы я не ехала, не голосовала. Я вам честно говорю: нам не нужна Европа, нам не нужна Америка, нам не нужна Майя Санду. Просто крик помощи, люди! Представляете, как мы с двух часов в аэропорту стояли, ждали, чтобы мы прилетели, просто проголосовали. Поэтому спасибо огромное Беларуси, что нам помогли. Вы наши братья, наши соседи. Просто спасибо огромное от души!"

Их попытались лишить законного права на участие в президентских выборах и навязать будущее, которого сами молдаване не хотят.