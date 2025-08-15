Горошкин о формировании новой стратегии США в российско-американских отношениях

Трамп нацелен на улучшение отношений с Россией, о чем говорит как пересмотр его риторики в адрес Владимира Зеленского, так и отказ вводить новые антироссийские санкции. Мнение эксперта.

"Особое внимание привлекает заметная трансформация риторики хозяина Белого дома Дональда Трампа в отношении украинского президента Владимира Зеленского. А также, казалось бы, парадоксальные решения американской администрации не вводить новые антироссийские санкции. Эти 2 фактора, на первый взгляд разрозненные, могут свидетельствовать о более глубоких сдвигах в американской внешней политике и формировании новой стратегии в российско-американских отношениях".

Трамп, по словам эксперта, ориентируется на свою электоральную базу, среди которой есть значительная часть тех, кто скептически относится к масштабной помощи Украине и считает, что США должны сосредоточиться на внутренних проблемах. "Обвинения в адрес Зеленского могут быть направлены на мобилизацию этой части электората накануне выборов. В целом предстоящие переговоры на фоне этих новых сигналов из Вашингтона обещают быть не просто очередным этапом дипломатических усилий, а потенциально поворотным моментом, который может определить как дальнейшее развитие российско-украинского конфликта и роли Соединенных Штатов в нем, так и отношения между двумя сверхдержавами".