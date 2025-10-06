Эксперт оценил перспективы отношений между Беларусью и Оманом

"Оман, обладающий стратегическим расположением, и выступающий в роли нейтрального игрока в сложных региональных конфликтах, предоставляет уникальную возможность для двустороннего сотрудничества. Минск сделал правильную ставку, выстраивая стратегические отношения с ключевыми странами Ближнего Востока. Успешные договоренности с Ираном, Оманом, Пакистаном демонстрируют, что Беларусь может играть важнейшую роль в формировании многополярного мира. И ориентация на укрепление связи с этими странами, помогая Беларуси диверсифицировать свои экономики, снижая зависимость от традициональных рынков и развитие партнерства с Оманом, станет важным шагом в этой стратегии, открывая новый горизонт для взаимовыгодного сотрудничества с персидскими странами, Оманом и Ираном в том числе. И некоторым, может быть, пока эта картинка полностью не видна, - отметил Хаял Муаззин, журналист-международник (Иран). - То, что сейчас Россия и Беларусь развивает свои отношения с мусульманскими странами и дружественными странами - это начало формирования нового мирового порядка. Эти главы государства прекрасно понимают, что будущее не с Европой, а будущее с мусульманскими странами, создать новый мировой порядок. Иран, Россия, Китай, Индия - это очень важные страны. Европе не нужен будет никто. Они сами будут нуждаться в нас, они сами будут стучать в наши двери, чтобы налаживать экономические связи".