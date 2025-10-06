Крутой: В работе с российскими регионами мы учитываем специфику каждого

"Конкуренты, в первую очередь из Азии, заходят агрессивно. Они заходят именно с такими продуктами, и они заходят с хорошими финансовыми инструментами, с которыми конкурировать сложно. Поэтому сейчас, фактически, мое домашнее задание - вместе с посольством, вместе с нашим вице-премьером, который отвечает за промышленность, еще раз посмотреть на эти программы, на эти бизнес-планы, почему они приостановлены, почему не хватает каких-то ресурсов у наших предприятий их дальше продолжать в те сроки, о которых мы договорились. Но для традиционной продукции сегодня это просто лакмусовая бумажка дальнейшей нашей конкурентоспособности".