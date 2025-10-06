Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Экстремальные осадки в Индии привели к гибели людей

Индию накрыли обильные осадки. На востоке страны - наводнение и оползни. Жертвами стихии стали 18 человек. Разрушены дома и мосты. Некоторые населенные пункты полностью изолированы от внешнего мира.

Дороги завалило огромным количеством мусора, спасателям было сложно добраться до некоторых районов. Местные власти закрыли популярные туристические места и призвали жителей и туристов проявлять осторожность, следить за ситуацией и погодными условиями.

В мире

Индиянаводнение