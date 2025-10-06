МВД Беларуси проведет профилактическую акцию "Арсенал"

Почти полтысячи единиц оружия и более 50 тыс. боеприпасов изъяли из незаконного оборота с начала года в Беларуси.

С 6 по 10 октября особое внимание правоохранителей на предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Стражи порядка проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, напомнят о мерах безопасности.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

"С начала текущего года из оборота изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тыс. боеприпасов различного калибра. Сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тыс. соответственно. Напоминаем, лица, добровольно передавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности".