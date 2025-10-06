3.68 BYN
МВД Беларуси проведет профилактическую акцию "Арсенал"
Почти полтысячи единиц оружия и более 50 тыс. боеприпасов изъяли из незаконного оборота с начала года в Беларуси.
С 6 по 10 октября особое внимание правоохранителей на предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Стражи порядка проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, напомнят о мерах безопасности.
Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:
"С начала текущего года из оборота изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тыс. боеприпасов различного калибра. Сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тыс. соответственно. Напоминаем, лица, добровольно передавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности".
Особое внимание уделяется выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также профилактической работе с людьми.