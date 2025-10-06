3.68 BYN
СМИ: шатдаун в США может растянуться на недели
Автор:Редакция news.by
Шатдаун продолжается. Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, так как стороны увязли в противостоянии, информирует France-Presse. Авторы материала уточняют, что разговоров о компромиссе почти нет.
Американские профсоюзы требуют от Трампа в суде отказаться от массовых увольнений. Представители организаций убеждены, что действия федерального правительства могут привести к ликвидации тех рабочих мест, которые считаются "несовместимыми с приоритетами" главы Белого дома.
При этом Трамп заявил, что увольнения госслужащих из-за шатдауна в США уже начались.