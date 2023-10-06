3.68 BYN
Они хранят документальное наследия страны. У архивистов - профессиональный праздник
Хранители документального наследия страны 6 октября отмечают профессиональный праздник. Архивисты служат во благо народа, передавая опыт поколений.
Расскажем о людях и их призвании.
Просторные помещения, высокие стеллажи, приглушенный свет. Для Марии Пышинской работа в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства стала делом жизни. Уже более 40 лет сохранность документов - в ее руках.
Опыт у старших коллег перенимают и молодые сотрудники. Вера Бируля, учитель по профессии, архивист по призванию, пришла в архив всего год назад.
Воспоминания, рукописи деятелей литературы и искусства… Здесь бережно хранятся личные фонды писателей, композиторов, художников и скульпторов, а также уникальные и особо ценные документы, книги и издания.
В Беларуси отмечают День архивиста
Сегодня в архиве хранятся 535 фондов, которые насчитывают более 133 тыс. единиц хранения. И прикоснуться к этому культурному достоянию можно только в специальных перчатках.
А поэтому внимательность, скрупулезность и аккуратность - качества, которыми, по мнению Людмилы Студзинской, должен обладать настоящий архивист.
Национальный архивный фонд страны составляет порядка 14 млн единиц хранения. Ежегодно в стране наращиваются объемы оцифровки архивных документов и материалов. Так, в этом году будет перейден рубеж в 2 млн электронных страниц.
Архив - это люди, которые живут своей профессией, за ее суть и идею. Те, в чьих руках наше наследие. От прошедшего через века, до событий сегодняшнего дня.