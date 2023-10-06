Они хранят документальное наследия страны. У архивистов - профессиональный праздник

Хранители документального наследия страны 6 октября отмечают профессиональный праздник. Архивисты служат во благо народа, передавая опыт поколений.

Расскажем о людях и их призвании.

Просторные помещения, высокие стеллажи, приглушенный свет. Для Марии Пышинской работа в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства стала делом жизни. Уже более 40 лет сохранность документов - в ее руках.

Опыт у старших коллег перенимают и молодые сотрудники. Вера Бируля, учитель по профессии, архивист по призванию, пришла в архив всего год назад.

Воспоминания, рукописи деятелей литературы и искусства… Здесь бережно хранятся личные фонды писателей, композиторов, художников и скульпторов, а также уникальные и особо ценные документы, книги и издания.

Сегодня в архиве хранятся 535 фондов, которые насчитывают более 133 тыс. единиц хранения. И прикоснуться к этому культурному достоянию можно только в специальных перчатках.

А поэтому внимательность, скрупулезность и аккуратность - качества, которыми, по мнению Людмилы Студзинской, должен обладать настоящий архивист.

Национальный архивный фонд страны составляет порядка 14 млн единиц хранения. Ежегодно в стране наращиваются объемы оцифровки архивных документов и материалов. Так, в этом году будет перейден рубеж в 2 млн электронных страниц.

