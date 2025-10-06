3.68 BYN
В Грузии предъявили обвинения организаторам протестов
Автор:Редакция news.by
Президент Грузии уверен, что беспорядки организованы Западом. Прокуратура страны предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти.
Также их обвиняют в организации, руководстве и участии в групповом насилии. Им грозит наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Правящая партия "Грузинская мечта" во всех муниципалитетах победила. На этом фоне в Тбилиси толпы подогретой грузинской молодежи под европейскими и американскими флагами устроили провокации.