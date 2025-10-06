В Грузии предъявили обвинения организаторам протестов

Президент Грузии уверен, что беспорядки организованы Западом. Прокуратура страны предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти.

Также их обвиняют в организации, руководстве и участии в групповом насилии. Им грозит наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.