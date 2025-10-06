ВОЗ заявила о риске глобального распространения лихорадки чикунгунья

В ВОЗ заявили о риске глобального распространения лихорадки чикунгунья. С начала 2025 года в 40 странах уже зарегистрировали более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания. 155 человек погибло.



Риск распространения увеличивается из-за слабого иммунитета в ранее незатронутых районах и возросшей мобильности населения. Особенно сильно чикунгунья затронула страны Америки.



Вирус передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В симптомы входят лихорадка, сильная боль в суставах и мышцах, сыпь, отеки суставов, тошнота и усталость.