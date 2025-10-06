Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Современный кабинет компьютерной томографии открылся в Новолукомльской ЦРБ

Современный кабинет компьютерной томографии открылся в Новолукомльской центральной районной больнице. Оборудование отечественного производства позволит выполнять точную диагностику и своевременно выявлять сложные заболевания. Что важно для успешного лечения пациентов. Для работы в новом кабинете медики прошли необходимую подготовку.

Николай Пинчук, главврач Новолукомльской ЦРБ:

"Специалисты нашего учреждения прошли обучение и готовы приступить к работе. Начнем работу пока в одну смену. В дальнейшем организуем работу круглосуточно".

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

"Для исследования не стоит ехать в областной центр или в столичные научно-практические центры. И это явное свидетельство того, что тот курс на построение социально-ориентированного государства и на укрепление и развитие наших регионов осуществляется".

С вводом КТ больница станет серьезным межрегиональным центром. Высокотехнологичные обследования здесь смогут проходить жители не только Чашникского района, но и соседних.

