Ультиматум, штурм, погромы. В Грузии пресекли очередную попытку госпереворота

До 9 лет - столько светит зачинщикам (их пока 5) очередной попытки госпереворота в Грузии, который на Западе пытаются представить как майдан. То есть восстание обманутых властью граждан.

До боли знакомый спектакль. Те же декорации - центральная площадь столицы. Те же реквизиты - разноцветные флаги "благословенного Запада". И тот же повод - какие-нибудь выборы. На этот раз муниципальные.

Официальные итоги еще не подведены, а на улицы уже вывели людей и начали штурм президентского дворца. Но эта политтехнология в Тбилиси не прошла. В очередной раз.

Тбилиси не сломался

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не стал церемониться. Кроме задержанных лидеров псевдомайдана, он выдвинул обвинения против посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Во-первых, попытка государственного переворота организовывалась при помощи иностранных спецслужб. Во-вторых, Брюсселю надо ответить на неудобный вопрос: почему дипломатическая миссия превращается в штаб поддержки политической дестабилизации? Теперь к самому спектаклю. Протесты в Тбилиси 4 октября начались вроде бы с мирного митинга. На нем оперный певец Бурчуладзе зачитал декларацию о том, что "власть возвращается к народу", и призвал полицию арестовать действующих руководителей страны. Этого, конечно, не произошло. И тогда бывший генпрокурор Муртаз Зоделава, призвал толпу захватить государственные институты. Войти в президентский дворец. Часть демонстрантов, а это несколько тысяч человек, двинулась к резиденции. Демонстранты снесли ворота и ворвались во двор дворца. Начались столкновения с полицией. Такой интенсивности, что применялись слезоточивый газ и водометы. Протестующие начали возводить баррикады из уличной мебели и поджигать их.

Арчил Сихарулидзе, политолог (Грузия):

"В стране, где все системы работают, невозможен госпереворот. Населения этой поддержки нету, никогда не было. И тут была, я думаю, надежда на то, что они смогут быстренько захватить это здание и какую-то цепную реакцию вызвать. Или же кто-то умрет со стороны протестующих и начнется восстание. Но, к сожалению, наоборот, это один полицейский находится в тяжелом состоянии, и я думаю, что если он умрет, им точно не повезет. И ровно через 30 минут было очевидно, что эти люди просто уже стояли там, ломали частную собственность. Я просто хочу подчеркнуть, как мой коллега сказал, хорошо, это было абсолютно тупо, потому что, когда вы понимаете, что вам нужна цепная реакция, вам нужно, чтобы люди вас поддержали. Когда вы частную собственность ломаете, сжигаете, вас не поддержат, вас будут проклинать и мечтать, чтобы вас всех поймали".

Были и интересные детали. Организаторы обещали полмиллиона человек на улице, но собралось всего несколько десятков тысяч. Пока радикальная группа атаковала дворец, многие участники акции, пришедшие на мирный протест, как было заявлено организаторами, начали расходиться. Это разочаровало так называемых лидеров майдана. Бывшая президент Зурабишвили назвала штурм "пародией". То есть ей показалось мало жесткости. Власти ответили быстро. В ночь на 5 октября были задержаны пятеро ключевых организаторов акции. А некоторых, как Муртаза Зоделаву и Ираклия Надирадзе прямо во время интервью журналистам. Дескать, смотрите и делайте выводы.

По данным Минздрава, в столкновениях пострадали 6 протестующих и 21 полицейский, один из правоохранителей находился в тяжелом состоянии. Всем задержанным организаторам предъявлены обвинения в попытке насильственного изменения конституционного строя, им действительно грозит до 9 лет лишения свободы.