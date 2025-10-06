"Когда им заявили о том, что мы готовы взять вас в Евросоюз, но вы должны перестать быть грузинами, отказаться от своих ценностей, от своих традиций, от своей церкви, грузины сделали правильный выбор. Руководство с национальными интересами страны. Именно поэтому сегодня процессы евроинтеграции приостановлены. Грузия называется чуть ли не главным врагом европейской демократии наряду с Россией. Называют ее российской колонией и как угодно. Причем делается это обычно голосами таких провокаторов, как Зеленский и Майя Санду. Запад всячески пытается помешать проведению выборов в Грузии, потому что повлиять на их исход он не может. Они уже фактически расписались в своем поражении, но... Вместо этого европейские чиновники пытаются сорвать весь этот процесс незаконными методами, - отметил Микаел Бадалян - член Совета АНО "Евразия" (Армения). - Акции протеста с целью сорвать выборы и европейские чиновники, вот те самые, которые рассказывают нам, как нужно жить, рассказывают нам, что такое демократия, справедливая жизнь, свобода слова, свобода выбора, они открыто поддерживают акции, которые направлены на то, чтобы эти самые выборы сорвать. Безусловно, здесь они придерживаются той же линии, которой, допустим, придерживались в Молдове. Выборы, которые прошли в минувшее воскресенье, прошли с невероятным количеством фальсификаций, просто возмутительно, возмутительным методом все это рисовали огромное количество оппозиционеров, журналистов".