3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Почему Оман для Беларуси - точка опоры на Ближнем Востоке
Сотрудничество по линии Минск - Маскат. Сегодня Президент Беларуси проведет переговоры с султаном Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид прибудет в Беларусь с официальным визитом.
На повестке реализация договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат. Обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в разных сферах. Главный акцент - торгово-экономическое взаимодействие. По итогам переговоров планируется подписать ряд документов.
Пока кто-то из белорусов пакует чемоданы, чтобы отправиться в Оман, где сейчас как минимум плюс 30, самый сезон и вообще вечное лето, а прямые авиаперелеты из Минска позволяют путешествовать с комфортом, высшее руководство Омана в гости к нам.
Уже скоро во Дворце Независимости ждут султана, главу государства. В Омане он и премьер-министр, и командующий вооруженными силами, и министр обороны, и министр финансов и иностранных дел. Уже почти 6 лет султанат Оман возглавляет Хайсам бен Тарек Аль Саид. В 2020-м он сменил на этом посту султана Кабуса, монарха, который находился у власти в арабском мире дольше всех - пять десятилетий.
Но именно благодаря ему Оман из изолированного анклава стал настолько развитой нацией, что вошел в мировой топ по уровню жизни. И для этого Оману понадобилось лишь 50 лет. Не без богатой природной базы (все же экономика базируется на добыче нефти и газа), но все же еще полвека назад в Омане не было ни дорог, ни больниц, ни школ. А сейчас даже не нужен общественный транспорт. Он просто не нужен, поскольку у всех есть личные авто, здесь полностью бесплатная медицина, такое же образование, включая высшее, и просто высокий уровень жизни.
В свое время именно с Кабусом наш Президент Беларуси начинал завязывать двусторонние отношения. В далеком 2007-м состоялся первый визит Александра Лукашенко в Оман.
Почти 20 лет спустя (в конце 2024 года) Президент снова в Маскате, чтобы активизировать наши экономические связи, выйти на конкретные проекты по линии реального сектора.
Логистика - то, на чем тогда сделан акцент. Оман - это ворота Персидского залива. Сложно переоценить его логистическую роль на Ближнем Востоке. И для нас это удобный выход со своими товарами в регион Индийского океана.
Тогда же нашему Президенту покажут портовые мощности. Помимо того, что все это супертехнологично, еще именно логистически крайне выгодно. Это быстрый доступ на рынки Индии и Восточной Африки. И тут же свободная экономическая зона - лучше площадки для кооперации предприятий белорусских и оманских не найти.
Словом, есть и экономический интерес, и политическое взаимопонимание. А что еще нужно, чтобы отношения лидеров и народов крепли?