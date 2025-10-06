Почему Оман для Беларуси - точка опоры на Ближнем Востоке

Пока кто-то из белорусов пакует чемоданы, чтобы отправиться в Оман, где сейчас как минимум плюс 30, самый сезон и вообще вечное лето, а прямые авиаперелеты из Минска позволяют путешествовать с комфортом, высшее руководство Омана в гости к нам.



Уже скоро во Дворце Независимости ждут султана, главу государства. В Омане он и премьер-министр, и командующий вооруженными силами, и министр обороны, и министр финансов и иностранных дел. Уже почти 6 лет султанат Оман возглавляет Хайсам бен Тарек Аль Саид. В 2020-м он сменил на этом посту султана Кабуса, монарха, который находился у власти в арабском мире дольше всех - пять десятилетий.



Но именно благодаря ему Оман из изолированного анклава стал настолько развитой нацией, что вошел в мировой топ по уровню жизни. И для этого Оману понадобилось лишь 50 лет. Не без богатой природной базы (все же экономика базируется на добыче нефти и газа), но все же еще полвека назад в Омане не было ни дорог, ни больниц, ни школ. А сейчас даже не нужен общественный транспорт. Он просто не нужен, поскольку у всех есть личные авто, здесь полностью бесплатная медицина, такое же образование, включая высшее, и просто высокий уровень жизни.