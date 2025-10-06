350 застрявших на Эвересте туристов благополучно спустились с горы

350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста, благополучно спустились с горы. Спасателям также удалось установить связь еще с двумя сотнями туристов, которые остаются в долине.

Напомним, около тысячи альпинистов угодили в снежный плен на восточном склоне Эвереста. Из-за непогоды видимость резко сократилась, в некоторых районах снегопад полностью засыпал временные лагеря.

Местные власти уверены, около 40 человек могли погибнуть от обморожения и высотной болезни.