3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
В Минске проходит XIII Международный форум "Антиконтрафакт"
В условиях глобализации, цифровизации и развития рынков тема контрафакта приобретает особое значение. Таким мнением поделилась вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич с участниками форума "Антиконтрафакт-2025".
В деловой программе - пленарное заседание и тематические дискуссионные сессии.
Международный форум "Антиконтрафакт-2025"
Атмосфера на площадках форума оживленная, интерес в глазах присутствующих читался еще до открытия официальной части - ведь тема актуальная.
В Беларуси форум проводится во второй раз. Конструктивный диалог ведут более полутысячи участников из восьми стран. Из них пять - Евразийского экономического союза. Спикеры форума сегодня уже не раз акцентировали внимание на том, что борьба с контрафактом - многоуровневая работа и носит системный характер. Проблему такого рода можно решить только сообща. Важно объединить усилия государственного, общественного и промышленного секторов, не обойтись и без научного сообщества. Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для успешного развития предпринимательства.
Вопрос актуальный - о масштабах проблемы говорят цифры. Ежегодно производители со всего мира теряют миллионы долларов из-за контрафактной продукции. Что касается Беларуси, то более 90 % подделок в последние годы преимущественно ввозится из Китая, Литвы, Латвии, Германии и других стран.