В Минске проходит XIII Международный форум "Антиконтрафакт"

В Беларуси форум проводится во второй раз. Конструктивный диалог ведут более полутысячи участников из восьми стран. Из них пять - Евразийского экономического союза. Спикеры форума сегодня уже не раз акцентировали внимание на том, что борьба с контрафактом - многоуровневая работа и носит системный характер. Проблему такого рода можно решить только сообща. Важно объединить усилия государственного, общественного и промышленного секторов, не обойтись и без научного сообщества. Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для успешного развития предпринимательства.