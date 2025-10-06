Премьер Франции Лекорню подал в отставку

Правительственный переполох во Франции обретает новые черты: новоиспеченный премьер Лекорню уже подал в отставку. И Макрон соответствующее прошение принял.

Накануне Лекорню объявил о назначениях в новое правительство страны. Некоторые министры из состава предыдущего кабмина сохранили свои должности.

Лидер партии "Национальное объединение" заявил, что "разочарован" новым правительством, неспособным привести к "перелому, которого ждут французы". Страна расколота и вновь погружается в политический кризис.