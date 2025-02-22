Безопасность во время движения не только водителей, но и пассажиров. Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за перевозкой несовершеннолетних. Только за прошлый год в центральном регионе произошло 76 ДТП, в которых пострадали дети. Чтобы избежать травматизма среди детей, нужно использовать бустеры и удерживающие кресла. Инспекторы ГАИ говорят об этом с водителями.