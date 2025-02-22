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Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за перевозкой несовершеннолетних
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62025-02-22T09:31:38.000000Z00
Безопасность во время движения не только водителей, но и пассажиров. Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за перевозкой несовершеннолетних. Только за прошлый год в центральном регионе произошло 76 ДТП, в которых пострадали дети. Чтобы избежать травматизма среди детей, нужно использовать бустеры и удерживающие кресла. Инспекторы ГАИ говорят об этом с водителями.
Лекции на эту тему сотрудники ГАИ проводят с мамами. Организовали мастер-класс по использованию кресел и в областном родильном доме. Бустер или удерживающее кресло должно быть подобрано правильно - согласно возрасту и росту ребенка. Несовершеннолетних до 12 лет обязательно нужно перевозить именно в таких приспособлениях.