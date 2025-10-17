Гособвинитель раскрыл, какой путь прошел каратель Винницкий, уничтоживший более 400 мирных жителей

Государственный обвинитель по делу о геноциде Кирилл Чубковец в "Актуальном интервью" рассказал о деятельности карателя Осипа Винницкого - командира 1-й роты 118-го полицейского батальона, который лично участвовал в уничтожении мирного населения Беларуси во время Великой Отечественной войны.

"Каждый эпизод преступной деятельности Винницкого - это ведь на самом деле ужасная трагедия в судьбах конкретных ни в чем не повинных людей. Фактически каждая карательная операция, которая проводилась Винницким и подчиненными ему полицейскими 1-й роты 118-го батальона, отличалась особой жестокостью, зверством", - заявил гособвинитель.

Он рассказал о биографии преступника: "О Винницком известно, что он родился в 1915 году в селе Разбор Круглый. Его юность прошла в одном из сел Львовской области. Учился во Львове. Примечательно, что отец и дед Винницкого были приходскими священниками".

Во Львове Винницкий вступил в Организацию украинских националистов. В 1939 году он был мобилизован в польскую армию, однако ее покинул и добровольно вступил в военизированное формирование "Буковинский курень". Затем осенью 1942 года по призыву Организации украинских националистов он прибыл в город Киев и добровольно вошел в состав 118-го полицейского батальона, возглавив в нем 1-ю роту.

Кирилл Чубковец:

"С конца 1942 года по 1944 год Винницкий находился на территории Республики Беларусь, где руководил и непосредственно участвовал в карательных операциях, реализуя общую с немецко-фашистскими захватчиками цель планомерного уничтожения белорусского народа".

После отступления немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси, по его словам, Винницкий оказался в Восточной Пруссии, затем в Берлине. Там он вступил в украинскую дивизию Украинской национальной армии. Это военизированное формирование было создано еще в 1943 году и называлось 14-й добровольческой дивизией СС "Галичина". Таким образом Винницкий и дальше продолжил свою службу гитлеровскому режиму.

Обвинитель отметил присягу карателя: "К слову, в городе Киеве, когда был сформирован 118-й батальон, Винницкий, в числе других полицейских, принял присягу на верность нацистской Германии, фашистскому режиму".

Затем он оказался в Англии, оттуда эмигрировал в Канаду. В Канаде он учился в университете, получил магистерскую степень, защитил докторскую диссертацию, причем по славянским наукам. Работал, занимался общественной деятельностью, был одним из основателей Братства бывших солдат 1-й Украинской дивизии УНА. Дожив до старости, скончался 9 января 1997 года".