3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
"Умиротворение" или убийство: гособвинитель рассказал, как фашисты в документах маскировали геноцид
Государственный обвинитель по делу о геноциде (обвиняемый О. Винницкий) Кирилл Чубковец в "Актуальном интервью" рассказал о действиях карателей во время Великой Отечественной войны, подчеркнув их жестокость и манипуляции с терминологией для прикрытия преступлений против мирного населения.
"Из показаний участников 118-го полицейского батальона известно, что под партизанами каратели понимали мирное население, которое вызывало у них какие-то подозрения, включая женщин, детей. То есть жители деревень, которые убегали при появлении карателей, рассматривались как партизаны и подлежали уничтожению", - обозначил гособвинитель.
Кирилл Чубковец:
"В целом, для документов, которые составлялись немецко-фашистскими захватчиками, это документы и планового характера, и отчеты о проведенных карательных операциях, характерна подмена понятий".
Он также привел примеры: "Уничтожение еврейского населения называлось "решением еврейского вопроса". "Умиротворение" мирных жителей фактически подразумевало под собой уничтожение ни в чем не повинных людей".