"Умиротворение" или убийство: гособвинитель рассказал, как фашисты в документах маскировали геноцид

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Государственный обвинитель по делу о геноциде (обвиняемый О. Винницкий) Кирилл Чубковец в "Актуальном интервью" рассказал о действиях карателей во время Великой Отечественной войны, подчеркнув их жестокость и манипуляции с терминологией для прикрытия преступлений против мирного населения.

"Из показаний участников 118-го полицейского батальона известно, что под партизанами каратели понимали мирное население, которое вызывало у них какие-то подозрения, включая женщин, детей. То есть жители деревень, которые убегали при появлении карателей, рассматривались как партизаны и подлежали уничтожению", - обозначил гособвинитель.

Кирилл Чубковец:

"В целом, для документов, которые составлялись немецко-фашистскими захватчиками, это документы и планового характера, и отчеты о проведенных карательных операциях, характерна подмена понятий".