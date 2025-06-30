ГПК: Очередь на въезд в ЕС собралась из 4 тыс. транспортных средств

В Государственному пограничном комитете Республики Беларусь доложили, что очередь на въезд в Европейский союз достигла более 4 тыс. транспортных средств, пишет БЕЛТА.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") фиксируется 2 300 авто и 55 автобусов. 28 июня очередь на въезд в Польшу достигла 2 498 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 35 % авто от нормы.

Незначительное скопление легковых авто также фиксируется перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог" ) и "Шальчининкай" ("Бенякони").

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") находятся 1 050 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовал всего 21 % авто от нормы.