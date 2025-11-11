Как у Беларуси обстоят дела с продовольственной безопасностью

На белорусской "кухне" все под контролем: продукты на полках, люди накормлены, фермеры спокойны. Продовольствие находит спрос за границей. Белорусский экспорт - как успешный гастрономический сериал.

Самообеспеченность по основным видам продукции у нас 96 %. И это не просто цифра - это гарантия продовольственной безопасности. Белорусские продукты выбирают в 113 странах. География экспортной корзины - от соседних рынков до дальних направлений. Молочный сектор как локомотив на хорошем ходу: продукции мы производим столько, что хватило бы накормить не только всю страну, но и еще три таких же. Объемы почти в четыре раза превышают внутреннее потребление. Молочная продукция из Беларуси представлена в 55 странах, мясная - в 25.

Беларусь занимает 5-е место в мире по экспорту сливочного масла и 4-е - по экспорту сыров, входит в тройку лидеров по поставкам сгущенного молока и сухой молочной сыворотки.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений госуниверситета управления (Россия):

"Беларусь традиционно исторически славится своей сельскохозяйственной продукцией. Но в отличие от многих других стран, в Беларуси есть относительно недорогие ресурсы: топливо, энергия. И поэтому белорусские сельхозпроизводители будут улучшать свои показатели, независимо от санкционного давления. Когда продукция качественная, когда она становится относительно дешевле, сравнивая ее с конкурентами, то перспективы у белорусских производителей очень большие. У европейских стран, у европейских политиков просто нет выбора. Они исполняют волю центральных европейских властей. И так сказать, отсутствие возможности помогать собственным фермерам, европейским производителям просто является следствием реального положения дел, серьезнейшего бюджетного, если не кризиса, то серьезнейших бюджетных проблем на сегодняшний день".

Пока Беларусь накрывает стол, на другом конце континента - совсем иной сюжет. Рост затрат, логистические трудности, снижение урожайности, дефицит качественных удобрений, наплыв дешевой украинской продукции - европейские аграрии теряют конкурентоспособность. Причем системный кризис своим фермерам организовывают власти. Кадры яблочного апокалипсиса из Молдовы - запрет на ввоз в Россию и отсутствие спроса в Европе привели к тому, что урожай гниет на полях, не окупая даже затрат на его сбор.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdee652-e167-45ae-8668-df3aaeb38fdc/conversions/a247c289-6cdd-41d2-8f06-021631019f40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdee652-e167-45ae-8668-df3aaeb38fdc/conversions/a247c289-6cdd-41d2-8f06-021631019f40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdee652-e167-45ae-8668-df3aaeb38fdc/conversions/a247c289-6cdd-41d2-8f06-021631019f40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdee652-e167-45ae-8668-df3aaeb38fdc/conversions/a247c289-6cdd-41d2-8f06-021631019f40-xl-___webp_1920.webp 1920w

А в Польше местных фермеров обязали платить налог за овощи, которые они раздали бесплатно. Местные аграрии оказались в минусе, отказались везти выращенную продукцию на рынки из-за низких закупочных цен и начали просто раздавать фрукты и овощи.