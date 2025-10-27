Граждане 160 стран мира приезжают в Беларусь за качественной медицинской помощью

Белорусским медикам доверяют! За качественной медицинской помощью к нам приезжают граждане из 160 стран мира. Отечественные специалисты оказывают высокотехнологичное лечение, а здравницы предлагают доступный восстановительный курс.

Анжелика Гринкина с дочкой приехала в Беларусь из Казахстана буквально на сутки - чтобы стать в лист ожидания. Малышке Лиле нужна пересадка почки. В листе ожидания 2-й детской городской больницы сейчас 16 человек, из которых большинство - иностранные граждане. Ждать трансплантации в среднем приходится 6 месяцев.

"Но есть пример того, когда девочка, которая приехала из Казахстана, буквально в сентябре встала в лист ожидания и неделю назад была трансплантирована. Ей очень повезло", - рассказала главврач 2-й городской детской клинической больницы Елена Ляшкевич.

Беларусь занимает высокие места в международных медицинских рейтингах

И еще о белорусском опыте. Нынешним летом наши хирурги первыми в СНГ провели операцию по пересадке легких пациенту с врожденными патологиями. Он был из Узбекистана.

В целом, говоря о географии, в Беларусь за медуслугами приезжают из 160 стран мира. Это прежде всего говорит о том, что нашим специалистам доверяют. Современное оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции.



Как пример - в БСМП осуществляют экспериментальное лечение тяжелых повреждений головного мозга с помощью пересадки стволовых клеток.

Светлана Малюкова, завотделением клинической больницы скорой медицинской помощи Минска: "Обязательна реабилитация, причем она должна быть усиленная. Сопровождение медикаментозное, то есть это нейропротекторная терапия, препараты, которые улучшают проведение нервных импульсов. Из Киргизии, Словении, Германии были пациенты у нас".

"За 9 месяцев 2025 года в клинике медицинскую помощь получили порядка 2,5 тыс. иностранных граждан. Из них 40 % целенаправленно ехали в нашу страну, в нашу клинику за медицинской помощью. Также в учреждении оказываются образовательные услуги. Мы активно стажируем врачей и специалистов. К нам едут врачи из Йемена, из Ливии, из Туркменистана, из Узбекистана", - рассказала заместитель главврача клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Светлана Шелест.

Десятки врачей уже прошли обучение в наших клиниках. Мохамед Шехад - кардиохирург. Он из Кот-д'Ивуара. Образование получил в нашем медуниверситете. Сейчас на стажировке в больнице скорой медицинской помощи.

Всего Минздрав Беларуси подписал свыше 70 меморандумов и соглашений с разными странами как на уровне ведомств, так и на уровне правительств и глав государств, что позволяет сотрудничать в области обмена опытом и технологиями, создавать совместные разработки.

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси: "В текущем году были подписаны два очень важных соглашения: соглашение в области детской онкологии (лечение, предупреждение детской онкологии), а также в области трансплантации органов. Это те направления, где кыргызская сторона видит очень хорошие компетенции. На сегодняшний день можно сказать, что белорусская медицина готова достойно конкурировать на международном рынке медицинских услуг. Это знают и наши граждане".

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси