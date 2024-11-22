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Игроки хоккейной команды Президента провели мастер-класс для ребят Городейской школы-интерната
В Беларуси есть хорошая традиция. Дарить тепло, внимание и подарки тем, кто в этом очень нуждается. Традиции под названием "Рождественская" исполнилось 13 лет. В этом году ее участниками стали воспитанники Городейской специальной школы-интерната.
В Минск на мастер-класс от хоккеистов команды Президента Беларуси ребята ехали не с пустыми руками. Накануне мастерили, клеили и украшали нарядных снеговиков и очень волновались. Ведь многим предстояло сделать только первые шаги по льду.
Хоккеисты со своими подопечными дружно вышли на лед. И тут стало понятно: главное - не умение, а желание. Ребята посмелее участвовали в конкурсах на скорость и точность броска по воротам. Победила дружба, а наградой стало отличное настроение и масса эмоций.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба: Вы посмотрите, сколько у детей сейчас эмоций. И какие это эмоции! Они такие честные и добрые! Я думаю, что эта традиция должна продолжаться. Может быть она будет проходить немножко по-разному каждый год, но она все равно будет оставаться такой же доброй.
На память своим новым друзьям ребята привезли тех самых снеговиков, сделанных своими руками. А после отправились на новогоднее представление, еще даже не догадываясь, что дома их уже ждут подарки от сегодняшних наставников. Сюрпризы адресные, а потому самые долгожданные.
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