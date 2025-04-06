ИИ, биомедицина, агропром. Расскажем, какие инновационные направления будут востребованы в Беларуси

Какие отрасли научной и инновационной деятельности ближайшие 5 лет будут востребованы в стране? На неделе соответствующий указ подписал глава государства.

Такой нормативный правовой акт позволит обеспечить конкурсный отбор проектов и сконцентрировать ресурсы на самых актуальных темах научных исследований и разработок, которые действительно нужны.

Расскажем о том, какие цели для отечественной науки сегодня ставит время.

Всем наука!

Цифровые технологии, искусственный интеллект, биомедицина и агропром. Эти направления станут основой для научно-технического прорыва Беларуси на ближайшую пятилетку. На этой неделе глава государства подписал соответствующий указ, где были утверждены основные направления в инновационной и научной деятельности.

Отметим, наши ученые были готовы к этим задачам задолго. Сейчас просто самое время ставить олимпийские рекорды.

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В начале года Александр Лукашенко поставил перед научным и педагогическим сообществом четкую задачу - ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Поэтому в качестве перспективных и востребованных направлений до 2030 года были определены цифровые технологии и искусственный интеллект, инновации в промышленности и АПК, биологические и медицинские технологии, научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства.

"Мы живем в эпоху небывалого научного прогресса. Но времена не выбирают. Выбирает само время. Это оно сегодня ставит нам задачи одна сложнее другой. Задачи, которые без науки, без вас, уважаемые ученые, решить невозможно. Дальше двигаться без реальной науки невозможно. Отсюда и отношение государства к науке", - заметил белорусский лидер (Минск, 31.01.2025 г.). - Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества".

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Важное открытие в первую очередь в аграрном секторе демонстрирует сегодня сфера биотехнологии. Белорусские ученые разрабатывают и производят инновационные биопрепараты для повышения урожайности, заготовки кормов, очистки сточных вод, профилактики и лечение животных. Список можно продолжать бесконечно. Наша продукция имеет выход практически во все отрасли. За последние 10 лет биотехнологии по всей инвестиционной привлекательности практически не уступают IT-индустрии.

В научных интересах сферы промышленности наши ученые держат фокус на лазерной электронике, фотонике и оптике. По этим направлениям исследований Беларусь в топ-20 стран по научной заметности. Белорусские физики работают по нескольким программам Союзного государства. И такая научная союзная сила создает приборы, которые сегодня работают не только в реальном секторе экономики, но и помогает в научных экспедициях в Антарктиде.

Максим Богданович, гендиректор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника":

"В наших организациях идет работа над одной программой Союзного государства. Уже заканчивается второй год. Это программа под кодовым названием "Компонент-Ф". Это значит, если в двух словах, то это компоненты для фотоники. Создание таких лазерных устройств позволит нам держать паритет с ведущими мировыми лидерами в области создания мощных твердотельных лазеров. И это речь идет и о лазерах, работающих в ультрафиолетовой области".

Беларусь углубленно изучает искусственный интеллект. На базе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси совместно с китайскими коллегами в 2025 году открыли научный центр ИИ. Внедрить цифровые решения планируют в аграрные и социальные секторы Беларуси, а также доработать пилотные проекты белорусского искусственного интеллекта. На данном этапе он уже проходит стадию тестирования.

Пилотный обучающий блок по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе уже разработан для учителей информатики. Они проходят обучение на базе Парка высоких технологий и Академии образования. Эксперты изучают, насколько эффективно цифровые инструменты применяются в обучении, как развивается цифровая грамотность у детей и педагогов. Доступен ли интернет в школах и как электронные ресурсы влияют на интерес к учебе, качество знаний и выбор будущей профессии?

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Ирина Старовойтова, ректор Академии образования:

"Наш опыт показывает, что в основном педагоги используют нейросети по генерации изображения, таблиц, рисунков, либо эта работа связана с генерацией видео или аудиоконтента. Этот опыт мы обобщаем. Мы понимаем, что сегодня педагоги активно внедряют в свою работу искусственный интеллект. Нами уже разработаны модули в повышении квалификации по обучению использования искусственного интеллекта в образовательном процессе".

"Наша задача - познакомить педагогов с инструментами и постараться вместе с ними выработать новые подходы к образовательному процессу и придумать какую-то методику, которая позволила бы внедрить технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс уже существующих школ", - рассказал Александр Мартинкевич, замначальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

В графике молодых белорусов задачи расписаны до 2030 года. У них эта пятилетка решающая и со знаком качества, поэтому им важно оставаться в научных трендах и работать на опережение. На мгновенный научный спрос по приоритетным направлениям молниеносное предложение от нашей молодежи на республиканском гранд-финале "100 идей для Беларуси". За 14 лет проекта более 3500 идей уже реализовано и внедрено в реальный сектор экономики. Ведь сделать мир со знаком плюса могут "100 идей для Беларуси".