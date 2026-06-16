Инновации в вузах и ИИ в школах: что обсуждают министры образования стран ШОС в Беларуси

10-е совещание министров образования государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в эти дни проходит в Минске. Приветствие участникам направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул роль образования и науки на пространстве ШОС в условиях цифровой трансформации.

В 2026 году наша страна впервые стала площадкой международного диалога в сфере образования и науки. И объединила более 30 представителей государств - членов ШОС. Участие в совещании принял также заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Хан Сухэль, заместитель генерального секретаря ШОС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b84d7db-d151-4095-bcfe-884e98b3258a/conversions/247a4dff-4c5e-4adf-899f-acc058452dcb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b84d7db-d151-4095-bcfe-884e98b3258a/conversions/247a4dff-4c5e-4adf-899f-acc058452dcb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b84d7db-d151-4095-bcfe-884e98b3258a/conversions/247a4dff-4c5e-4adf-899f-acc058452dcb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b84d7db-d151-4095-bcfe-884e98b3258a/conversions/247a4dff-4c5e-4adf-899f-acc058452dcb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хан Сухэль, заместитель генерального секретаря ШОС:

"Основные направления в образовании - это наука и техника, которые сейчас являются главным фактором изменений в так называемом турбулентном мире. Технологическая трансформация, климатические изменения и другие вещи, которые происходят из-за этого, какие-то катастрофы, продовольственные проблемы. Рынки меняются, бизнес меняется, все в мире меняется. Поэтому мир сейчас немножко не в порядке. И вот мы обсудили, как в нашем регионе сделать так, чтобы все снова пришло в порядок".

В рамках совещания Беларусь предложила создать научно-образовательный консорциум вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС. Комплексная "Минская инициатива" направлена на формирование долгосрочных механизмов сотрудничества государств - членов ШОС в области образования, науки и подготовки кадров. Инициативу поддержали единогласно.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f230e-b8c9-4420-9bd5-3ab4e752de8e/conversions/a8e07373-2de4-4f4a-b316-b7c1bd26dcd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f230e-b8c9-4420-9bd5-3ab4e752de8e/conversions/a8e07373-2de4-4f4a-b316-b7c1bd26dcd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f230e-b8c9-4420-9bd5-3ab4e752de8e/conversions/a8e07373-2de4-4f4a-b316-b7c1bd26dcd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f230e-b8c9-4420-9bd5-3ab4e752de8e/conversions/a8e07373-2de4-4f4a-b316-b7c1bd26dcd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Минская инициатива" предполагает не только объединение ранее выработанных механизмов нашего сотрудничества в рамках Университета ШОС, в рамках научных организаций, но и присоединение к этой инициативе соответствующих производственных и научно-производственных корпораций. Т. е. сегодня мы говорим о том, что создается замкнутый цикл: от образования и науки к последующим инновациям, внедрению в деятельность тех результатов, которые есть".

Что касается Университета стран ШОС, то в его рамках уже работают 125 вузов из государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 16 июня в список добавились более 22 новых вузов, в том числе и 7 белорусских. Важная задача, которая стоит перед образованием, - развивать инновационное и техническое сотрудничество, реализовывать совместные образовательные и научные проекты.

Сергей Кравцов, министр просвещения России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88953c42-390a-4ac5-9c4b-bfba504ee5c0/conversions/1b1051b8-52be-4514-8661-1f1177d2b0d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88953c42-390a-4ac5-9c4b-bfba504ee5c0/conversions/1b1051b8-52be-4514-8661-1f1177d2b0d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88953c42-390a-4ac5-9c4b-bfba504ee5c0/conversions/1b1051b8-52be-4514-8661-1f1177d2b0d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88953c42-390a-4ac5-9c4b-bfba504ee5c0/conversions/1b1051b8-52be-4514-8661-1f1177d2b0d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Кравцов, министр просвещения России:

"Мы со своей стороны высказали предложение по развитию сотрудничества в сфере школьного образования, обсудили вопрос использования искусственного интеллекта в системе школьного образования. Есть определенные угрозы, в том числе влияние искусственного интеллекта на школьников. И этот вопрос требует отдельного изучения. Мы выступили с инициативой отдельно к этому вопросу вернуться".

Симаи Сараф Хосейн, министр науки, исследований и технологий Ирана:

"На данный момент 5 наших университетов функционируют в сети Университета ШОС. В дальнейшем планируем увеличить их количество до 20. Планируем обмен студентами между Ираном, Беларусью и другими странами – государствами - членами ШОС. Нам кажется, что в перспективе ШОС превратится в самую мощную и крупнейшую международную интеграцию".