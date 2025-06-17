Инновационные решения и технологии на выставке Digital Expo представили более 90 компаний

Импортонезависимость и технологический суверенитет, защита персональных данных и информационная безопасность. Эти темы сегодня в центре внимания экспертов. Международная выставка Digital Expo открылась в Минске.

Свои инновационные решения и технологии представили более 90 компаний, среди которых лидеры IT-рынка Беларуси, России и Китая.

Белорусский телевизор с искусственным интеллектом

Он и персональный ассистент, и аналитик, и творец. Как сегодня только не называют искусственный интеллект. В холдинге "Горизонт", который в этом году празднует свое 85-летие, анонсируют открытие нового завода. В нем начнут выпускать сверхумные телевизиры. Говорят, это будет не пассивный приемник сигнала, а интеллектуальный медиацентр, думающий как человек.

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Это будет скорее не телевизор, а некая станция, комплекс, который будет обладать искусственным интеллектом. Много разных возможностей. Это и общение, и вопросы, и программы, и изобретения. Собственно, это то, о чем мы говорили очень многие годы".

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Как правильно применять искусственный интеллект и не допустить восстание машин? Кому-то это покажется фантастикой, но наличие смартфона у каждого тоже когда-то воспринималось как что-то нереальное. О достижениях и вызовах цифровой отрасли размышляют эксперты. Выставка Digital Expo собрала на одной площадке свыше 90 компаний.

Максим Ефимович, директор IT-компании:

"Мы сегодня представляем несколько своих разработок. Одна из них - это управление закупками, внедрено на крупных наших белорусских предприятиях. Есть еще у нас решение, разработанное под сферу легпрома, и тоже мы его сегодня представляем. Есть интеграционная шина, которая позволяет интегрировать между собой абсолютно разные продукты от разных вендоров. И одно из таких глобальных на сегодняшний день направлений - это маркировка средствами идентификации".

Анастасия Шаповалова, начальник отдела международных проектов Центра поддержки экспорта Смоленской области (Россия):

"Мы организовали коллективную экспозицию в Смоленской области. У нас есть три компании, которые представляют наш регион в этом году. Компании представляют и систему "Умный дом", общественную безопасность, также представляют комплексные решения для промышленных предприятий. Для нас эта выставка новая. Мы пробуем себя. Поскольку совсем недалеко от Беларуси, для нас важно находить новые выставки, налаживать контакты с новыми белорусскими партнерами".

Цифровизация проникает во все сферы: от промышленности и логистики до образования и медицины. Глобальный посыл - сделать нашу жизнь проще и безопаснее. Современные дети рождаются с гаджетами в руках. Поэтому логично - от них самые смелые решения.