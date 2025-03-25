Иностранные издания пишут об инаугурации Президента Беларуси

Внимательно за происходящим в Беларуси следят за рубежом. Подробный отчет об инаугурации Александра Лукашенко привела одна из крупнейших китайских газет - общественно-политический ежедневник China Daily.

О церемонии в Минске пишут азербайджанские, турецкие и болгарские издания, отмечая торжественный характер мероприятия и большое количество гостей. СМИ также приводят свидетельства всенародной поддержки белорусского лидера - итоги голосования на прошедших президентских выборах в нашей стране, на которых Александр Лукашенко получил почти 87 % голосов избирателей.