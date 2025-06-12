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Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки в Могилеве

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки в Могилеве

В Могилеве инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

В Могилеве инспекторы ДПС остановили маршрутное такси с шестью пассажирами в салоне. При проверке документов физическое состояние 44-летнего водителя вызвало у правоохранителей подозрение. Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,7 промилле.

В отношении нарушителя составлен административный материал за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Водитель заплатит штраф в размере 100 базовых величин (4,2 тыс. белорусских рублей) и лишится права на управление транспортными средствами на 3 года. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Могилев