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Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки в Могилеве
Автор:Редакция news.by
Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки в Могилевеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5689c802-3d82-42c9-917c-50e4b20ca3e2/conversions/d5248169-fc90-4369-99c1-a813d9c7995a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5689c802-3d82-42c9-917c-50e4b20ca3e2/conversions/d5248169-fc90-4369-99c1-a813d9c7995a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5689c802-3d82-42c9-917c-50e4b20ca3e2/conversions/d5248169-fc90-4369-99c1-a813d9c7995a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5689c802-3d82-42c9-917c-50e4b20ca3e2/conversions/d5248169-fc90-4369-99c1-a813d9c7995a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Могилеве инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя маршрутки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
В Могилеве инспекторы ДПС остановили маршрутное такси с шестью пассажирами в салоне. При проверке документов физическое состояние 44-летнего водителя вызвало у правоохранителей подозрение. Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,7 промилле.
В отношении нарушителя составлен административный материал за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Водитель заплатит штраф в размере 100 базовых величин (4,2 тыс. белорусских рублей) и лишится права на управление транспортными средствами на 3 года. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.