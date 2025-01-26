Ипатов: Принцип открытости и гласности - один из основополагающих в любой электоральной кампании

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В Инфоцентр стекается вся информация о том, что происходит в столице и регионах. Центризбирком проводит пресс-конференции.
Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов отметил, что принцип открытости и гласности - один из основополагающих в любой электоральной кампании.
У Вадима Ипатова прошел ряд встреч с миссиями международных наблюдателей. "Представители миссий изучили наше законодательство и подчеркнули, что оно соответствует стандартам. В рамках СНГ у нас существует соответствующая конвенция, которая определяет стандарты проведения выборов, в отличие от Европейского союза. Также очень важный тезис прозвучал из уст наблюдателей, которые участвовали в нашей встрече, это принцип невмешательства. Ведь мы с вами видим, что творят наши соседи, у которых еще до начала избирательной кампании уже были какие-то заготовленные решения", - отметил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания.
В ходе посещения участков звучали мнения наблюдателей о порядке организации голосования. У них была возможность пообщаться с избирателями. Наблюдатели хотят убедиться, что наш народ готов к голосованию, голосует он прежде всего за свою страну и сохранение ее государственности.