Ипатов: Принцип открытости и гласности - один из основополагающих в любой электоральной кампании

У Вадима Ипатова прошел ряд встреч с миссиями международных наблюдателей. "Представители миссий изучили наше законодательство и подчеркнули, что оно соответствует стандартам. В рамках СНГ у нас существует соответствующая конвенция, которая определяет стандарты проведения выборов, в отличие от Европейского союза. Также очень важный тезис прозвучал из уст наблюдателей, которые участвовали в нашей встрече, это принцип невмешательства. Ведь мы с вами видим, что творят наши соседи, у которых еще до начала избирательной кампании уже были какие-то заготовленные решения", - отметил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания.