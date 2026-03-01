Иран подготовился ко всем сценариям конфликта

Временно руководить Ираном будет совет, в который войдут президент Пезешкиан, глава судебной системы страны и представитель Совета стражей конституции.

Напомним, гибель верховного лидера подтвердили в Иране. Иранский аятолла Ширази объявил джихад (священную войну) против США и Израиля.

Траурный флаг водрузили над мечетью имама Резы в Мешхеде - родном городе погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный общенациональный траур, впереди 7 выходных. Еще вчера, 28 февраля, в Тегеране скандировали "Ни компромиссов, ни капитуляции - борьба с Америкой", сегодня - после подтверждения - их духовного лидера больше нет - люди вышли на улицы со словами "Смерть Америке" и плакатами с окровавленным лицом премьер-министра Израиля.

Павел Кухаркин, российский журналист:

"Надо понимать, что в прошлом году боевые действия, которые шли против Ирана, были достаточно краткосрочными. Они были, по сути, разведкой боя. После того как США ликвидировали для себя угрозу в лице Сирии, и сейчас они используют полностью воздушное пространство, они вместе с Израилем уменьшили себе проблемы путем той ужасной войны, которую они развязали и в секторе Газа, по сути, стерев Палестину с лица земли. Они также нанесли урон и по Ливану для того, чтобы ничего не мешало сейчас им проводить беспрецедентную военную акцию, которую они сейчас проводят".

Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране 28 февраля. Не бежал и не скрывался - как писали в отдельных СМИ. Он исполнял служебные обязанности. Хаменеи возглавлял Исламскую Республику Иран с 1989 года. Занимал пост рахбара. Это одновременно высшая духовная и политическая должность. Ни одно назначение не может состояться без его решения. Даже президент Ирана - второе лицо в государстве.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"То, как Штаты поступили с Ираном, и сегодняшние, уже ставшие традиционными упреждающие удары со стороны Израиля, и взлом со стороны израильских хакеров приложений для мусульман (взломано мобильное приложение, в котором стоит напоминание о расписании суточных молитв), и призывы о свержении власти в Иране - это уже такой переход морально-этических границ".

Именно Хаменеи сформулировал базовые принципы "стратегии терпения". То есть по сути, правила поведения страны на внешнем контуре. А именно: уклоняться от попыток противника навязать бой на невыгодных условиях и не участвовать в конфликте тогда, когда ты не можешь победить. Понимая это, совсем не бравурными звучат заявления Ирана, что готовы и вдолгую.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Со стороны Ирана не требуется никаких крупных наступательных операций и сложных логистических схем. Фактически где находятся военные части, где находятся люди, просто сохранять дееспособность и оказывать сопротивление. Активная наступательная операция будет осуществляться силами американцев. Очевидно, что без наземной операции никакого успеха этого вторжения не будет".

США и Израиль напали на Иран спустя лишь один день после женевских непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Посредником переговоров выступал Оман. 27 февраля в Маскате подтвердили готовность Ирана отказаться от всех запасов обогащенного урана по требованию США. И эту информацию Иран не опровергал. Более того, главный переговорщик от Ирана, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заявлял о "хорошем прогрессе" и что стороны "вплотную подошли к составлению соглашения". Но не ядерная программа по итогу интересовала, а смена власти. Это в субботу, 28 февраля, озвучил Трамп и призвал, обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам, сложить оружие - иначе конец неминуем. В Тегеране сегодня заявили: курс своего лидера продолжат. И готовы противостоять всем внутренним и внешним заговорам.

Иран - один из крупнейших нефтепроизводителей в мире. Из-за санкций страна скрывает статистику. Ресурсная база Ирана оценивается в 209 млрд баррелей - это третий объем национальных запасов в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии.

Стив Самарин, политолог (США):

"Экспортеры нефти оказались втянуты напрямую в военное противостояние, разрушается нефтяная инфраструктура. Поэтому в марте уже нас ждет повышение цены энергоносителей, может быть и на 20, и на 25 %. Может быть и больше. Погасить этот конфликт быстро не удастся. И дело вовсе не в логистике, о которой сейчас много говорят, поскольку канал взять под контроль Соединенным Штатам несложно. Это вопрос нескольких часов, может быть даже нескольких дней. Канал будет под контролем, но дело в том, что возить по этому каналу, поскольку экспортеры втянуты в войну и добыча нефти, разумеется, очень серьезно сократится. Ее невозможно добывать под ракетным обстрелом, под бомбами".