Иран предупредил Израиль о жестоких и разрушительных атаках

Небо над Тегераном освещается взрывами, работает система ПВО. Атаке подвергся порт Бендер-Аббас, города Тебриз и Исфахан, где находятся нефтеперерабатывающие и ядерные объекты исламской республики.

Иранское телевидение выпустило сообщение, в котором говорится, что Израиль в ближайшие часы ждут жестокие и разрушительные атаки Ирана. Тем временем ЦАХАЛ продолжает уничтожать военную инфраструктуру Тегерана для минимизации его ответных мер. Сообщается, что израильской армией был атакован подземный объект на западе Ирана, который использовался для хранения и запуска ракет класса "земля-земля".