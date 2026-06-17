Искусственный интеллект на страже безопасности: на выставке в Минске представили систему Kipod

На полях международной выставки индустрии безопасности в Минске продолжает работу тематический форум. Одним из центральных событий стал осмотр экспозиции высокими гостями, включая министра обороны Виктора Хренина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.

Особое внимание делегатов привлекли российские образцы вооружения, а также белорусские разработки в сфере видеонаблюдения и искусственного интеллекта.

Как было отмечено, выставка индустрии безопасности в Минске является вкладом в дело укрепления мира, такое заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Внимание ВИП-гостей и иностранных делегаций было приковано к каждому стенду: они изучали экспозицию, общались с разработчиками и интересовались новейшими образцами техники. Министр обороны Виктор Хренин долго изучал площадку с российским оружием, ему рассказывали и показывали образцы. Рядом находился его заместитель по вооружению Андрей Федин.

Госсекретарь Совбеза также заинтересовался российскими разработками, что, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о тонких моментах кооперации - разговорах о совместных поставках и производстве.

Особое внимание на выставке привлекла экспозиция белорусской IT-компании, которая разрабатывает комплексные системы безопасности и полноценные технологические решения под ключ.

Искусственный интеллект - не будущее, а рабочий инструмент

Как рассказал представитель компании-разработчика, программное обеспечение Kipod является флагманским продуктом и основой республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Система объединяет более 20 модулей в одной лицензии - от простых решений до поведенческой аналитики.

"Искусственный интеллект стоит на страже безопасности, чтобы люди могли мирно жить, дети могли ходить в школу, работать, передвигаться спокойно, чтобы имущество и законные интересы граждан сберегались", - отметил разработчик.

В системе распознаются лица, автомобили (марка, цвет, номера), обнаруживаются объекты, устанавливается поведенческая аналитика, контролируется периметр. При этом продукт универсален: его используют не только в государственном секторе, но и в коммерческом производственном секторе для контроля технологической дисциплины и обеспечения сохранности периметра.

Как система находит людей и фиксирует нарушения

Наглядная демонстрация работы системы произошла прямо на выставке. Разработчики сфотографировали одного из посетителей, загрузили снимок в систему с порогом схожести 75 %, и через несколько секунд нашли его на записи с камер наблюдения в Минске.

Аналогичным образом система работает с поиском по номерам машин, марке и цвету. Однако главное преимущество разработки - она позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью обычных камер, без дорогостоящего специализированного оборудования.

"Мы фиксируем проезд на красный свет, нарушение маневрирования, непропуск пешехода, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, - пояснил разработчик. - Эти нарушения передаются в ГАИ для обработки и привлечения к ответственности в автоматическом режиме. Такого аналога нет".

Не случайно именно этот стенд привлек пристальное внимание Александра Вольфовича. Как было отмечено, он лично участвует в создании и развитии системы мониторинга общественной безопасности. Разработчики ежегодно докладывают о нововведениях в программном обеспечении и о разработке новых модулей.