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Искусственный интеллект на страже безопасности: на выставке в Минске представили систему Kipod
На полях международной выставки индустрии безопасности в Минске продолжает работу тематический форум. Одним из центральных событий стал осмотр экспозиции высокими гостями, включая министра обороны Виктора Хренина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.
Особое внимание делегатов привлекли российские образцы вооружения, а также белорусские разработки в сфере видеонаблюдения и искусственного интеллекта.
Как было отмечено, выставка индустрии безопасности в Минске является вкладом в дело укрепления мира, такое заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.
Внимание ВИП-гостей и иностранных делегаций было приковано к каждому стенду: они изучали экспозицию, общались с разработчиками и интересовались новейшими образцами техники. Министр обороны Виктор Хренин долго изучал площадку с российским оружием, ему рассказывали и показывали образцы. Рядом находился его заместитель по вооружению Андрей Федин.
Госсекретарь Совбеза также заинтересовался российскими разработками, что, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о тонких моментах кооперации - разговорах о совместных поставках и производстве.
Особое внимание на выставке привлекла экспозиция белорусской IT-компании, которая разрабатывает комплексные системы безопасности и полноценные технологические решения под ключ.
Искусственный интеллект - не будущее, а рабочий инструмент
Как рассказал представитель компании-разработчика, программное обеспечение Kipod является флагманским продуктом и основой республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Система объединяет более 20 модулей в одной лицензии - от простых решений до поведенческой аналитики.
"Искусственный интеллект стоит на страже безопасности, чтобы люди могли мирно жить, дети могли ходить в школу, работать, передвигаться спокойно, чтобы имущество и законные интересы граждан сберегались", - отметил разработчик.
В системе распознаются лица, автомобили (марка, цвет, номера), обнаруживаются объекты, устанавливается поведенческая аналитика, контролируется периметр. При этом продукт универсален: его используют не только в государственном секторе, но и в коммерческом производственном секторе для контроля технологической дисциплины и обеспечения сохранности периметра.
Как система находит людей и фиксирует нарушения
Наглядная демонстрация работы системы произошла прямо на выставке. Разработчики сфотографировали одного из посетителей, загрузили снимок в систему с порогом схожести 75 %, и через несколько секунд нашли его на записи с камер наблюдения в Минске.
Аналогичным образом система работает с поиском по номерам машин, марке и цвету. Однако главное преимущество разработки - она позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью обычных камер, без дорогостоящего специализированного оборудования.
"Мы фиксируем проезд на красный свет, нарушение маневрирования, непропуск пешехода, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, - пояснил разработчик. - Эти нарушения передаются в ГАИ для обработки и привлечения к ответственности в автоматическом режиме. Такого аналога нет".
Не случайно именно этот стенд привлек пристальное внимание Александра Вольфовича. Как было отмечено, он лично участвует в создании и развитии системы мониторинга общественной безопасности. Разработчики ежегодно докладывают о нововведениях в программном обеспечении и о разработке новых модулей.
Государственным полномоченным органом по созданию системы является Министерство внутренних дел, техническим оператором - РУП "Белтелеком", а разработчиком программного продукта выступает компания "Синезис". Тесное взаимодействие всех сторон позволяет постоянно совершенствовать систему и внедрять новые решения для обеспечения безопасности граждан.