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Иван Кубраков присоединился к восстановлению лесного фонда в Светлогорском районе
Восстановить лесной фонд после урагана призвана республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" Гомельский регион больше всего пострадал от разгула стихии.
В эти дни в Светлогорском районе делегация МВД принимает активное участие в посадке деревьев. Символично, что нынешняя акция проходит в Год благоустройства. К милицейскому десанту присоединились руководители области и района, а также представители Минлесхоза.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Принимает участие в посадке леса более 200 человек. Это в основном наша молодежь - лицеисты, курсанты, воспитанники наших патриотических клубов, сотрудники органов внутренних дел, курсанты как Могилевского института МВД, так и Академии МВД. Уверен, что сегодня то, что делает наша молодежь - это пойдет на пользу и им, и нам. Мы в первую очередь даем пример нашей молодежи, и они с удовольствием выполняют те задачи, которые перед ними поставлены".
На участке в 4 га высадили 30 тыс. саженцев сосен и берез, что в два раза больше, чем во время прошлогодней акции.
Фото МВД