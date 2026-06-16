Иванец: Качественное образовательное сотрудничество - основа сильного пространства ШОС

Будущее - за теми государствами, которые умеют создавать знания, а качественное образовательное сотрудничество - основа сильного пространства ШОС. Таким мнением во время 10-го совещания министров образования государств - членов ШОС поделился профильный министр Беларуси Андрей Иванец.

В 2026 году Беларусь впервые стала площадкой международного диалога в сфере образования и науки.

16 июня совещание объединило более 30 представителей государств - членов ШОС. Это министры образования и их заместители, ректоры университетов, а также сотрудники профильных структур. В мероприятии также принимает участие заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан.

Образование сегодня должно быть тесно связано с наукой, инновациями и запросами рынка. Отсюда и задачи, которые стоят перед организацией. Сегодня жизненно необходимо развивать инновационное и техническое сотрудничество, реализовывать совместные образовательные и научные проекты.