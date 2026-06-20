Из Бреста по местам боевой славы: "Поезд Памяти - 2026" объединил молодежь 18 стран

В городе над Бугом работает выездная студия "Первого информационного". В гости зашли участники проекта "Поезд Памяти". По традиции первой точкой союзного маршрута является Брест. 200 школьников из 18 стран мира примут участие в памятных мероприятиях, посвященных трагической дате - 85-летию начала Великой Отечественной войны. Завершится проект 3 июля в Минске.

"Особенность проекта "Поезд Памяти" в том, что вся экипировка, которая будет у наших участников, произведена выдающимися белорусскими предприятиями", - отметил участник проекта "Поезд Памяти - 2026" Ярослав Лапицкий.

Самые достойные школьники-белорусы попали в проект.

Александра Тупицына, участница проекта "Поезд Памяти - 2026":

"Я на этом проекте представляю Республику Беларусь, в частности, город Новополоцк. И на самом конкурсе я рассказывала о проектах, которые мы реализуем для новополоцких детей, для новополоцкой молодежи. У нас есть проекты, которые вышли на республиканский уровень. И я думаю, что именно такая молодежь от нашей страны должна участвовать в "Поезде Памяти", посещать места боевой славы, видеться с различными интересными людьми, развивать наше международное сотрудничество".

Виктор Филипенко, координатор проекта "Поезд Памяти - 2026", замдиректора Национального центра художественного творчества детей и молодежи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a435ff-bc2a-4b47-a923-a15cee19fcdd/conversions/c0e06ec3-a5eb-4d81-b100-6efdc4674024-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a435ff-bc2a-4b47-a923-a15cee19fcdd/conversions/c0e06ec3-a5eb-4d81-b100-6efdc4674024-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a435ff-bc2a-4b47-a923-a15cee19fcdd/conversions/c0e06ec3-a5eb-4d81-b100-6efdc4674024-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a435ff-bc2a-4b47-a923-a15cee19fcdd/conversions/c0e06ec3-a5eb-4d81-b100-6efdc4674024-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Филипенко, координатор проекта "Поезд Памяти - 2026", замдиректора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

"В 2026 году за право побороться и получить тот заветный билет в "Поезд Памяти" боролись 12 тыс. десятиклассников Республики Беларусь. Несколько этапов отбора: школьный, районный, городской, областной. Национальный отбор, который проходил 1-2 апреля в рамках Дня единения народов Беларуси и России, позволил выбрать самых инициативных, креативных молодых людей, которые отправятся совсем скоро в юбилейный проект. "Поезд Памяти" был инициирован в 2022 году Натальей Качановой и Валентиной Матвиенко. Уже 5 лет 200 школьников летом направляются с брестской героической земли по уникальному маршруту, который позволяет увидеть все места боевой славы, достопримечательности, которыми гордятся Республика Беларусь и Российская Федерация".

Ярослав Лапицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6ee1711-f63d-45b9-adb1-451bea21bfc8/conversions/55a3f586-e90e-478b-abe4-a65f55e4b54c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6ee1711-f63d-45b9-adb1-451bea21bfc8/conversions/55a3f586-e90e-478b-abe4-a65f55e4b54c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6ee1711-f63d-45b9-adb1-451bea21bfc8/conversions/55a3f586-e90e-478b-abe4-a65f55e4b54c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6ee1711-f63d-45b9-adb1-451bea21bfc8/conversions/55a3f586-e90e-478b-abe4-a65f55e4b54c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Один из моих родственников, Луцкий Петр Леонтьевич, во времена Великой Отечественной войны получил 2 медали "За отвагу" и в 1945 году был награжден медалью "За победу над немецкими фашистскими захватчиками". 2 медали за отвагу он получил во время Варшавской операции по освобождению Польши. Он проявил определенную смелость, захватил в плен двух офицеров врага, уничтожил 6 солдат и убил одного унтер-офицера", - поделился фактами героической семейной истории Ярослав Лапицкий.

"Проект "Поезд Памяти" даст возможность ребятам рассказать о своих выдающихся представителях семьи, которыми гордятся. И, наверное, вот такое общение будет являться реальной возможностью для установления молодежного диалога, который направлен на конструктивное взаимодействие", - считает Виктор Филипенко.