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Как Беларусь смотрит на "добрососедские" жесты Польши на нашей границе - в "Диспозиции"
Очевидно, почему, тезисы, озвученные Президентом на церемонии инаугурации относительно безопасности, люди в погонах восприняли как приказ. Выполнять его приходится в быстро меняющихся, причем в худшую сторону, условиях. Все усилия стабилизировать ситуацию в Украине разбиваются о нежелание некоторых стран Европы прекращать боевые действия.
Центром тяжести наращивания войск и вооружений становятся соседние с Беларусью государства НАТО.
Казалось бы, какой-никакой курс наметился на разрядку в Европе. Со скрипом, многочасовыми переговорами, уже даже нарушениями договоренностей, но процесс идет. Ему бы плечо подставить, поддержать тренд. Это же в интересах нынешнего и будущих поколений. Но куда там поколения, когда речь о политике, амбициях и деньгах! А иногда вообще что-то нелепое происходит, по воинственной какой-то инерции, наверное.
Соседняя Польша решила вдруг пойти на очередной шаг. Варшава проведет дополнительный набор пограничников для усиления границы с Беларусью.
Об этом заявил министр внутренних дел соседнего государства Томаш Семоняк:
"Мы защищаем польско-белорусскую границу. После усиления физического заграждения и расширения электронного барьера, организации буферной зоны и беспощадной борьбы с нелегальными проводниками мы вскоре начнем строить дорогу вдоль границы, а самое главное, примем 1500 новых сотрудников и направим их на охрану участков, подверженных риску гибридной агрессии".
В белорусском Генштабе обратили внимание на слова о дороге вдоль белорусской границы. Это называется рокадная дорога. Опасный элемент инфраструктуры, особенно учитывая, сколько войск стянуто НАТО к нашим рубежам. Такие коммуникации вообще-то возводят при подготовке к наступлению и никогда в, так скажем, пограничных целях. Кстати, и цифра в полторы тысячи штыков - рядовая для польских властей, но не такая и будничная для нас. Несколько батальонов! На ровном месте. "Добрососедский" жест. По классике мы должны ответить зеркально. Но этого от нас и ждут - чтобы опять обвинить в неминуемой агрессии и вновь залезть в бюджет для якобы защиты от варваров.
"Как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается. Одни вызовы стремительно сменяют другие. Горячих точек становится все больше. Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт", - сказал Александр Лукашенко в своем выступлении на церемонии вступления в должность главы государства 25 марта 2025 года.
Похоже, эскалация за счет наращивания военной силы в регионе никого не волнует. Кроме нас. И у нас пока хватает ресурсов откликаться ассиметрично - за счет подготовки войск. Недавно по поручению Президента Александра Лукашенко Совбез начал проверку боевой готовности Вооруженных Сил.
Игорь Демиденко, первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:
"Проверка будет носить комплексный характер с привлечением различных сил и средств. Необходимо отметить, что в ходе проверки будет обращено пристальное внимание на современные подходы к основным формам и применениям воинских частей и подразделений. Это вопросы контрбатарейной борьбы, применения беспилотных летательных аппаратов и защита от них".
Нынешняя сессия - далеко не первая для войск даже в текущем году. Скоро без проверок солдаты и офицеры неуютно себя чувствовать будут. Причем на наших ратных экзаменах все меньше тестируют и все больше обучают. Тому, что нужно на войне здесь и сейчас. Высоко подготовленные подразделения, полки, бригады - наш ключевой фактор сдерживания. А еще таким фактором остается память о том, что именно наш народ спас мир, и мы несем ответственность за него - в качестве победителей, конечно.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (25.03.2025 г.):
"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы - огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории - наш и наших предшественников".
Во время церемонии инаугурации Президента многие военные находились в полях, уже решая озвученные на церемонии задачи. Параллельно с проверкой в армии проходят занятия по тактико-специальной подготовке в масштабе войск связи, сбор с территориалами Гродненщины, тактические учения различных калибров. Ну и конечно, продолжается подготовка к параду в честь Великой Победы. Механизм обеспечения безопасности работает, будто не замечая нагрузок, с запасом. Потому что этот запас мы последние 30 лет только создавали, не разбазаривая либерально на политических ветрах.