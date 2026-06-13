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Как БГТУ соблюдает баланс между требованиями заказчиков кадров и академическим стандартом
Белорусский государственный технологический университет продолжает готовить специалистов для целого ряда ключевых отраслей страны, сохраняя при этом баланс между фундаментальной подготовкой и практическими навыками. Об этом говорил ректор БГТУ Сергей Касперович в "Актуальном интервью".
По его словам, университет является, по сути, единственным в стране крупным центром подготовки кадров для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Сергей Касперович подчеркнул, что, несмотря на запросы работодателей усилить практическую составляющую, университет сознательно сохраняет сильную фундаментальную подготовку. "Фундаментальная подготовка у нас основательная. За это отвечаем сами, потому что в отдельных случаях заказчики пытаются направить нас больше на практические навыки. Мы понимаем, что молодому человеку или девушке, которые оканчивают вуз в возрасте 21 года или 22 лет, возможно, придется на протяжении жизни переучиться несколько раз", - отметил он.
Поэтому баланс осуществляется на уровне завещаний, обсуждений, взаимодействия на уровне специалистов, опытных работников предприятия.
Для поддержания актуальности образовательных программ в университете выстроена система обратной связи с работодателями. "Мы активно направляем на стажировки на предприятия наших преподавателей, получаем обратную связь. Конечно же, практики студентов - классический инструмент погружения в производственные процессы. Наш преподаватель, который является руководителем практики, видит, какие процессы идут, и может своевременно обновить учебно-программную документацию", - рассказал ректор.
Кроме того, БГТУ некоторое время сопровождает своих выпускников, отслеживая их карьерный рост и получая обратную связь от нанимателей. "Мы выстраиваем обратную связь с нанимателями, с заказчиками кадров посредством анализа и сопровождения выпускников. На протяжении 5 лет университет сопровождает своих выпускников, неважно, какую форму образования они получили. И мы видим обратную связь от заказчиков, предложения по усовершенствованию подготовки, а также каких должностей достигают за этот период наши выпускники", - отметил Сергей Касперович.
Таким образом, в БГТУ стараются не подстраиваться исключительно под текущие запросы рынка труда, а готовить специалистов с прочной фундаментальной базой, способных адаптироваться к изменениям в профессии на протяжении всей жизни.