Как БГТУ соблюдает баланс между требованиями заказчиков кадров и академическим стандартом

Белорусский государственный технологический университет продолжает готовить специалистов для целого ряда ключевых отраслей страны, сохраняя при этом баланс между фундаментальной подготовкой и практическими навыками. Об этом говорил ректор БГТУ Сергей Касперович в "Актуальном интервью".

По его словам, университет является, по сути, единственным в стране крупным центром подготовки кадров для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Сергей Касперович подчеркнул, что, несмотря на запросы работодателей усилить практическую составляющую, университет сознательно сохраняет сильную фундаментальную подготовку. "Фундаментальная подготовка у нас основательная. За это отвечаем сами, потому что в отдельных случаях заказчики пытаются направить нас больше на практические навыки. Мы понимаем, что молодому человеку или девушке, которые оканчивают вуз в возрасте 21 года или 22 лет, возможно, придется на протяжении жизни переучиться несколько раз", - отметил он.

Сергей Касперович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31990be8-c60a-495d-88dd-95bd74183263/conversions/c9da049f-05a8-4c16-a618-d8aebdc920fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31990be8-c60a-495d-88dd-95bd74183263/conversions/c9da049f-05a8-4c16-a618-d8aebdc920fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31990be8-c60a-495d-88dd-95bd74183263/conversions/c9da049f-05a8-4c16-a618-d8aebdc920fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31990be8-c60a-495d-88dd-95bd74183263/conversions/c9da049f-05a8-4c16-a618-d8aebdc920fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поэтому баланс осуществляется на уровне завещаний, обсуждений, взаимодействия на уровне специалистов, опытных работников предприятия. Сергей Касперович

Для поддержания актуальности образовательных программ в университете выстроена система обратной связи с работодателями. "Мы активно направляем на стажировки на предприятия наших преподавателей, получаем обратную связь. Конечно же, практики студентов - классический инструмент погружения в производственные процессы. Наш преподаватель, который является руководителем практики, видит, какие процессы идут, и может своевременно обновить учебно-программную документацию", - рассказал ректор.

Кроме того, БГТУ некоторое время сопровождает своих выпускников, отслеживая их карьерный рост и получая обратную связь от нанимателей. "Мы выстраиваем обратную связь с нанимателями, с заказчиками кадров посредством анализа и сопровождения выпускников. На протяжении 5 лет университет сопровождает своих выпускников, неважно, какую форму образования они получили. И мы видим обратную связь от заказчиков, предложения по усовершенствованию подготовки, а также каких должностей достигают за этот период наши выпускники", - отметил Сергей Касперович.