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Как людям с ограниченными возможностями можно найти работу
Недавно правительство Беларуси выдало постановление, благодаря которому для людей с ограниченными возможностями могут создаваться рабочие места. Для этого предприятиям предоставляются квоты, по которым должны выделяться места.
Замминистра труда и соцзащиты Беларуси Татьяна Астрейко в "Актуальном интервью" объяснила, нужно ли людям с ограниченными возможностями обращаться куда-то с вопросом по трудоустройству. Есть ли необходимость самостоятельно ходить на предприятия и выяснять информацию о наличии свободных мест.
Эксперт обозначила, что никуда обращаться и уж тем более ходить по предприятиям не нужно. Государство не ограничивает инвалидов в выборе способов трудоустройства. Сегодня информационные технологии настолько развиты, что можно узнать о наличии рабочих мест любыми способами. Поэтому человек с инвалидностью может самостоятельно обратиться к нанимателю, используя информационные ресурсы портала службы занятости.
Государственная служба занятости может предоставить перечень организаций, рассказать, какие есть рабочие места, а далее сопровождать инвалида для трудоустройства, чтобы все закончилось трудовым договором.
Почему выгодно брать на работу инвалидов - Татьяна Астрейко рассказала о "плюшках" для нанимателей
Правительство Беларуси подписало постановление, согласно которому для людей с инвалидностью создаются рабочие места