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Почему выгодно брать на работу инвалидов - Татьяна Астрейко рассказала о "плюшках" для нанимателей
Правительство Беларуси подписало постановление, согласно которому для людей с инвалидностью создаются рабочие места (то есть доводятся до предприятия квоты, по которым должны будут предоставить рабочие места).
Сколько сегодня человек с инвалидностью уже работают? Может быть, кто-то хочет найти рабочее место и желает трудоустроиться на предприятии в большом или, наоборот, в маленьком городе? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила первый заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Татьяна Астрейко.
Ученые давно говорят, что трудовая деятельность - это лучшее решение для социальной адаптации инвалида, это возможность быть нужным и даже самореализоваться.
По словам эксперта, инвалиды хотят и могут работать, и спрос на это есть. "Сегодня в экономике Беларуси заняты более 70 тыс. людей с ограниченными возможностями. Ежегодно количество инвалидов прирастает на 2-2,5 тыс., поэтому государство должно создать условия, чтобы они, приступая к трудовой деятельности, имели возможность и трудоустроиться", - отметила Татьяна Астрейко.
Факт
Всего трудовые рекомендации в стране имеют около 116 тыс. инвалидов.
Для того чтобы трудоустроить инвалида, существует ряд опций. Они делятся как для инвалидов, так и для нанимателей. Что может предложить государство при трудоустройстве таких работников? Прежде всего, это сопровождаемое трудоустройство.
"Во-первых, служба занятости выступает в качестве кадрового консультанта и сопровождает от своего порога до нанимателя, всячески помогая трудоустроиться. Во-вторых, мы обучаем наиболее востребованным профессиям на рынке труда. В-третьих, выделяются финансы, чтобы инвалид занялся индивидуальной предпринимательской деятельностью", - перечислила замминистра.
Она также объяснила, что поддержка государства нанимателя дифференцирована, то есть чем больше инвалидов работает в составе предприятия, тем сильнее будет поддержка. Больше создается условий - больше преференций предоставляет государство.
Максимальный пакет такой поддержки включает налоговые льготы, льготы при аренде помещений, льготы при осуществлении государственных закупок, финансирование со стороны государства для создания и сохранения рабочих мест.
Но если говорить о квотировании и о старте этой государственной поддержки, то первое, на что может рассчитывать наниматель, это на льготы по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения.
Иными словами, если наниматель привлекает на работу инвалида I либо II группы, тариф взноса на государственное социальное страхование сокращается в пять раз, и это каждому инвалиду при трудоустройстве.
Кроме того, индивидуальная программа реабилитации людей с ограничениями по здоровью может предусматривать адаптацию к трудовой деятельности. Под такой адаптацией понимается необходимость получения навыков и опыта, чтобы конкурировать на рынке труда. И если наниматель предоставляет такую возможность, то, соответственно, получает и компенсацию части своих затрат.
Как известно, затраты на труд - это существенная составляющая расходов любого предприятия, поэтому государство субсидирует найм такого работника, ежемесячно предоставляя сумму в размере минимальной заработной платы. Также предусмотрены взносы на социальное страхование, а это 726 белорусских рублей. То есть наниматель получает достаточно дешевую, но качественную рабочую силу.
Напоследок эксперт подчеркнула, что работодатель должен создать условия, чтобы человек с ограниченными возможностями имел возможность трудиться и адаптироваться к деятельности. Поэтому создан широкий пакет мер государственной поддержки для трудоустройства инвалидов.